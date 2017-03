Exklusiv in CLOSER: Sebastian Pannek (30) rechnet mit Kandidatinnen ab

Hamburg (ots) - Möchten die Kandidatinnen der TV Kuppel-Show "DerBachelor" Sebastian Pannek (30) wirklich kennenlernen oder nurberühmt werden? Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 08.03.) zeigtsich der TV-Junggeselle skeptisch.Es dürfte der Traum vieler Männer sein: Unter 22 Frauen muss"Bachelor" Sebastian Pannek vor der wundervollen Kulisse Miamis dieEine finden. Doch was sich nach jeder Menge Spaß anhört, ist keineleichte Aufgabe. "Mir ist es wichtig, die unterschiedlichenCharaktere kennenzulernen und zu sehen, welche meint es ernst, welchewäre was für mich", verrät der 30-Jährige. "Dass unter den 22 Mädchendie eine oder andere mit einem Auge darauf schaut, dass sie berühmtwird oder mit dem gewonnenen Bekanntheitsgrad ein paar Euro verdient,kann gut sein."Und seine Befürchtungen haben sich bereits bewahrheitet: BeiKandidatin Evelyn Burdecki (28), die bereits in der ersten Folgeausgeschieden ist, scheint es fast, als habe die 28-Jährige nievorgehabt, das Herz von Sebastian zu erobern.Dieser Verdacht liegt auch bei anderen Kandidatinnen nahe: AnnaHenkel (24) flog in Folge drei raus, aber von allzu langer Trauerkeine Spur. Im Zuge der Berlinale angelte sich die BlondineEx-"Bachelor" Leonard Freier (32). Viola Kraus (26), amtierende MissMünchen und Miss Süddeutschland, nutzte ihre TV-Präsenz für die MissGermany-Wahl.Trotz dieser Erlebnisse zieht Sebastian ein positives Resümee:"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Großteil es ernst meint."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 11/2017, EVT: 08.03.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell