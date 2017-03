Exklusiv in CLOSER: Mutter der Bundeskanzlerin wütend auf Trump

Hamburg (ots) - Nach dem peinlichen Aufeinandertreffen zwischenAngela Merkel (62) und Donald Trump (70) meldet sich nun HerlindKasner (88), die Mutter der Bundeskanzlerin, exklusiv in CLOSER (EVT29.3.) zu Wort.Beim ersten Treffen von Angela Merkel und Donald Trump zeigte derUS-Präsident mangelnde Manieren und verzichtete darauf, Merkel beimFototermin die Hand zu reichen. Trump selbst schrieb anschließend aufTwitter, er habe ein "großartiges" Treffen mit Merkel gehabt. Ganzanderer Meinung ist da die Mutter der Kanzlerin: "Der Herr Trump hatsich meiner Tochter gegenüber sehr unverschämt verhalten", erklärtdie Englisch-Lehrerin. "Sie behandelt alle immer mit Respekt, und erführt sie mehr oder weniger vor. Ich finde, Angela hat sehr souveränreagiert. Der Herr Trump sollte doch lieber in einerMicky-Maus-Verfilmung mitspielen. Unmöglich finde ich das!" HerlindKasner verteidigt ihre Tochter aus gutem Grund: "Ich und Angela habeneinen tollen Draht zueinander. Wir sehen uns zwar nicht so häufig,aber telefonieren mehrmals die Woche. Wir sind immer füreinander da.Aber ich mische mich natürlich in die politischen Sachen nicht mitein", so Angelas Mutter.Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint inder aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 14/2017, EVT 29.03.). Auszügesind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. FürRückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld,Telefon: 040/3019-17 61.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell