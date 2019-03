Exklusiv: CDU-Politiker Bilger dämpft Hoffnungen auf zügigen Schienenausbau

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Angesichts des angestrebten Ziels derBundesregierung, zukünftig den Gütertransport vom Lkw verstärkt aufBahnwaggons umzulegen, hat Steffen Bilger (CDU), Staatssekretär imVerkehrsministerium, vor zu hohen Erwartungen an einen schnellenAusbau des Schienennetzes gewarnt."Wir werden alles tun, um den Anteil der Schiene in den nächstenJahren zumindest moderat zu erhöhen. Die Hoffnung, dass man denAnteil der Schiene sehr schnell sehr stark erhöhen kann, die istleider nicht berechtigt", sagte Bilger im ARD-Mittagsmagazin amMittwoch. Der Warentransport über Güterzüge sei seit der Bahnreformim Jahr 1993 um 80 Prozent gestiegen - die Bundesregierung habe aberlange zu wenig Geld für den Gleisausbau bereitgestellt. DieserRückstand stelle die Verkehrsplaner jetzt vor großeHerausforderungen. Es sei nicht möglich, Gelder aus anderenVerkehrsträgern wie Straße oder Wasserwegen auf die Schieneumzulegen, da man die einzelnen Bereiche "nicht gegeneinanderausspielen" wolle, so Bilger weiter.Auf die umstrittene Mittelrheintrasse angesprochen, die ohnezusätzlichen Schallschutz mitten durch Wohngebiete führt, sagteBilger, derzeit sei dazu eine Machbarkeitsstudie in Planung. Nichtalle Bedürfnisse der Bürger könnten berücksichtigt werden. Dafürseien die Interessen zu unterschiedlich. Man werde die Möglichkeitvon Ausweichstrecken aber überprüfen, so Bilger. Dies solle auch im"Dialog mit den Bürgern" geschehen. Im Vordergrund stehe aber, dassdie Strecke wirtschaftlich sei.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell