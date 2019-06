Existenzgrundlage & Klimakiller: Themenabend Braunkohle im MDR (FOTO)

Leipzig (ots) -Winter 1984 in der DDR: 80 Prozent aller Wohnungen werden mitbröckeligen Briketts aus der Lausitz und den mitteldeutschen Revierengeheizt. 35 Jahre später ist der Kohleausstieg beschlossene Sache.Geschichte und Geschichten vom "Schwarzen Gold" des Ostens,"verheizten" Landschaften und von Menschen, die von der Kohle leben,erzählen am Sonntag, 16. Juni, ab 22 Uhr, gleich drei Sendungen imMDR-Fernsehen.Die heimische Braunkohle ist in der DDR Wärmeträger Nummer eins.Überall wird mit Kohle geheizt. In den Betrieben, aber auch inSchulen, in Krankenhäusern und zu Hause. Wie kein anderer Rohstoffhat die Kohle gerade den mitteldeutschen Raum geprägt. GanzeLandschaften wurden "verheizt" und die Umwelt belastet. Dennoch istdas "Schwarze Gold" für viele Generationen im Ostenidentitätsstiftend und ein Teil der eigenen Geschichte, die stolzmacht.Diese Ambivalenz zeigt das Magazin "MDR Zeitreise" in seinerAusgabe "Nachruf auf die Braunkohle" - zu sehen am 16. Juni um 22 Uhrim MDR-Fernsehen. Moderatorin Janett Eger erkundet, welche Spurenetwa der Kampf um die Kohle in den Rekordwintern 1956 und 1978 in dereinstigen DDR hinterlassen hat. Sie erinnert an den Alltag derMenschen in der DDR und die durch die Kohle untergegangenen Orte wiedas Dorf Magdeborn in der Nähe von Leipzig und berichtet vom Kampfder ostdeutschen Bundesländer um einen sozialverträglichen Ausstiegaus der Kohleförderung.Gleich im Anschluss an die "MDR-Zeitreise" zeigt das MDR-Fernsehenum 22.30 Uhr die neue Dokumentation "Kampf um die Kohle". Hier gehtes um die mächtige Kohle-Lobby im In- und Ausland, die von derPolitik gestützt, dafür sorgt, dass der Kohleausstieg schleppendverläuft. Stellvertretend für die Zerstörungen durch den Kohleabbau,die Gefährdung des sozialen Friedens und der Gesundheit steht dassächsische Pödelwitz. Bis an den Ortsrand haben sich schon dieBraunkohlebagger herangefressen, während ein paar wenige Einwohnerweiter ihr Zuhause verteidigen. Im Nachbarland Polen nimmt dagegender Kampf für die Kohle geradezu religiöse Formen an: "Gott hat unsdie Kohle gegeben und wir werden sie fördern, solange es sie gibt",sagt der Gewerkschafter Miros?aw Truchan.Den Themenabend zur Kohle im MDR-Fernsehen beschließt um 23.15 Uhrder Film "Träume der Lausitz" aus dem Jahr 2009. Im Mittelpunkt desDokumentarfilms stehen die dramatischen Veränderungen einerLandschaft durch den Braunkohleabbau und die Suche nach neuenZukunftsperspektiven.Alle Sendungen können auch in der MDR Mediathek abgerufen werden.Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oderSie schicken uns Ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell