Existenzgründung: Am liebsten in die Einzelpraxis! Aktueller InvestMonitor Zahnarztpraxis des IDZ veröffentlicht

Berlin/Köln (ots) - Die Übernahme von Einzelpraxen ist die häufigste Formzahnärztlicher Existenzgründung. Dies ist ein zentrales Ergebnis des aktuellenInvestMonitors Zahnarztpraxis des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ).Demnach entschieden sich im vergangenen Jahr 66 Prozent der Zahnärztinnen undZahnärzte für diesen Weg in die Selbstständigkeit. Das Finanzierungsvolumeneiner Einzelpraxisübernahme belief sich dabei auf insgesamt 394.000 Euro und lagdamit etwa 7 Prozent über dem Vorjahresniveau 2017. Zum Vergleich: Bei derNeugründung einer Einzelpraxis betrug das Finanzierungsvolumen 598.000 Euro -eine Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert!Entscheidung für Niederlassung oftmals erst späterDer Anteil der Berufsausübungsgemeinschaften sank dem InvestMonitor zufolge umvier Prozentpunkte auf 23 Prozent. In großstädtischen Lagen betrug der Anteilder Berufsausübungsgemeinschaften lediglich 18 Prozent. 23 Prozent allerzahnärztlichen Existenzgründer wählten im Jahr 2018 diese Praxisform. Besondersjunge Zahnärztinnen und Zahnärzten entscheiden sich für diesen Schritt in dasselbstständige Berufsleben: Bei Zahnärzten bis 30 Jahren lag der Anteil derBerufsausübungsgemeinschaft mit 32 Prozent noch einmal deutlich höher.Zahnärztliche Existenzgründer über 40 Jahre hingegen sowie Zahnärztinnenpräferierten seltener die Niederlassung in einer Berufsausübungsgemeinschaft.Die Neugründung einer Berufsausübungsgemeinschaft schlug mit 411.000 Euro jeInhaber zu Buche, während die Übernahme einer Berufsausübungsgemeinschaft imSchnitt ein Finanzierungsvolumen in Höhe von 362.000 Euro je Inhaber erforderte.Eine Entscheidung für die Niederlassung findet nach den Untersuchungen des IDZheute oftmals erst später im beruflichen Werdegang von Zahnärztinnen undZahnärzten statt. Viele junge zahnärztliche Kollegen arbeiten nach ihrerAssistenzzeit zunächst eine Zeit lang als Angestellte. Dennoch strebt dieMehrheit weiterhin mittelfristig eine Niederlassung in eigener Praxis an.Hintergrund - Der InvestMonitor ZahnarztpraxisMit dem InvestMonitor Zahnarztpraxis analysiert das IDZ gemeinsam mit derapoBank seit dem Jahr 1984 die für die zahnärztliche Niederlassung aufgewendetenInvestitionen. Die Studie, die zudem auch viele weitere Informationen und Datenzum zahnärztlichen Investitionsverhalten umfasst, steht unterhttps://www.idz.institute zum kostenlosen pdf-Download bereit. Träger des IDZsind die KZBV und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK).