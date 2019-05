Exelon: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Exelon, die im Segment "Elektrische Dienstprogramme" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.05.2019, 23:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 48,76 USD.

Unsere Analysten haben Exelon nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Exelon wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Exelon vor. Das Kursziel für die Aktie der Exelon liegt im Mittel wiederum bei 47,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 48,58 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Exelon insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Exelon nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 0,61 Prozentpunkte (2,91 % gegenüber 3,52 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Exelon liegt mit einem Wert von 15,76 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 44 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 28,18. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".