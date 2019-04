Executive Vice Chairman und CEO von Isola, Travis Kelly, erörtert das kommende Jahr

Chandler, Arizona (ots/PRNewswire) - Travis Kelly, Executive ViceChairman und CEO der Isola Group sowie Global Chief Operating Officerder Cerberus Operations and Advisory Company (Cerberus CapitalManagement), erörterte die jüngsten Veränderungen im Unternehmensowie seinen Plan für den Rest des Jahres für das FachmagazinIConnect007 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2434339-1&h=3691551520&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434339-1%26h%3D4005228992%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fpcb.iconnect007.com%252Findex.php%252Farticle%252F115722%252F%253Fskin%253Dpcb%2526p%253D1%26a%3DIConnect007&a=IConnect007).Informationen zu IsolaIsola Group mit Stammsitz in Chandler, Arizona ist ein globalesUnternehmen für Materialwissenschaft mit Schwerpunkt auf derKonzeption, Entwicklung, Produktion und Vermarktung vonkupferkaschiertem Laminat und dielektrischen Prepregs für dieHerstellung von hochentwickelten mehrschichtigen Leiterplatten(PCBs). Die Hochleistungswerkstoffe von Isola werden in komplexenAnwendungen in der Kommunikationsinfrastruktur und am CloudComputing-, Automobil-, Militär-, medizinischen sowieLuft-und-Raumfahrt-Markt genutzt. Isola zählt über 1.600 Mitarbeiterweltweit und verfügt über Standorte in Asien, Europa und Nordamerikafür technischen Support, Vertrieb, Produktion sowie Forschung undEntwicklung. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Websiteunter http://www.isola-group.com/.Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Dennis Flynn, Director of GlobalCommunications der Isola Group: DENNIS.FLYNN@ISOLA-GROUP.COM480-521-4511WEBSITE: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/)PRODUKTE: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/PRODUCTS)SERVICES UND RESSOURCEN: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/SERVICES-SUPPORT/)NEWS & RESSOURCEN: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/NEWS-RESOURCES/)ÜBER UNS: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/ABOUT-US/)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/869864/Isola_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: Isola Group, übermittelt durch news aktuell