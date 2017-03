Exchefin von Ferienanbieter Hapimag geht im Streit"

Zeigt zunehmende Kritik der durch den HFA Wien vertretenerAktionäre nun endlich Wirkung? Die in der Doppelfunktion alsVR und CEO tätig gewesene Dr. Marisabel Spitz tritt zurück.Wien/Kerpen (ots) - Frau Dr. Spitz ist bereits Anfang November alsCEO von Herrn Hassan Kadbi abgelöst worden und hat nachPresseartikeln Ihren Rücktritt als Mitglied im Verwaltungsrat zurGeneralversammlung der Hapimag GV 2017 am 25. April eingereicht.Der Hapimag Ferienclub für Aktionäre (HFA Wien) hat schon beider GV 2016 die hohen Verluste und das sinkende Eigenkapitalkritisch aufgeführt. Fragen zur Strategie und die teilweise weitunter dem Marktwert (die Käufer machten Millionengewinne) erfolgtenAnlagenverkäufen von Chamonix, Kanzelhöhe und HOK wurden nurausweichend beantwortet.Die NZZ am Sonntag hat am 05. März diese Themen ebenfallsaufgegriffen und detailliert darüber berichtet. Der neue CEO HassanKadbi hat offensichtlich bereits weitere Veränderungen in deroperativen Führung in die Wege geleitet.In der NZZ-Sonntagsausgabe vom 12. März steht: "Exchefin vonHapimag geht im Streit" Sie habe an der Verwaltungsratssitzung vomMittwoch ihre Rücktrittserklärung als VR auf die GeneralversammlungEnde April eingereicht. Ihr Rücktritt erfolge wegen strategischerDifferenzen.Der HFA Wien erwartet sich vom VRP Dr. Fontana vollständigeAufklärung und unter Berücksichtigung vordringlicher Anliegen derAktionäre eine Strategie, um auch in wirtschaftlich schwierigenZeiten die Hapimag gesund zu erhalten.Rückfragehinweis:HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre, Verein nach österreichischem Recht, ZVR Zahl 033085072 www.hapimag-ferienclub.info Für weitere Informationen und alsAnsprechpartner:Ö: Frank Dorner, Obmann frank.dorner@hfa-info.eu Tel: 0676 50 10 110D: Rudolf Andermann, stellv.Obmann, rudolf.andermann@hfa-info.euDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16401/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Hapimag Ferienclub f?r Aktion?re, übermittelt durch news aktuell