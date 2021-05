Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF: Wie reagieren Sie darauf?

Am 08.05.2021, 02:52 Uhr notiert die Aktie Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF mit dem Kurs von 17.28 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF-Aktie: der Wert beträgt aktuell 40,62. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32,45). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF damit ein "Hold"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF?

Wie wird sich Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Exchange Traded Concepts Trust YieldShares High Income ETF Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken