Exchange Traded Concepts – Bernstein US Research: So schnell kann es gehen

An der Börse Cboe BZX schloss die Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research-Aktie am 19.07.2019 mit dem Kurs von 28.636 MXN.

Unser Analystenteam hat Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research beläuft sich mittlerweile auf 27,43 MXN. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,636 MXN erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4.4 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,64 MXN. Somit ist die Aktie mit +3.6 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Exchange Traded Concepts - Bernstein US Research auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.