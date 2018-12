Exchange Bankshares: Da muss man staunen!

Für die Aktie Exchange Bankshares aus dem Segment "Regionalbanken" wurde im Schlusshandel am 14.12.2018 ein Kurs von 45 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Exchange Bankshares entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Exchange Bankshares-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Exchange Bankshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 46,93 USD. Der letzte Schlusskurs (45 USD) weicht somit -4,11 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 52,16 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-13,73 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Exchange Bankshares ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Exchange Bankshares-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Exchange Bankshares in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".