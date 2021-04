Excellon bohrt 1.293 g/t Silberäquivalent über 6,5 Meter in Platosa

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario – 22. April 2021 – Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) („Excellon“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Expansion unter Tage und der Explorationsbohrungen in der Mine Platosa in Durango, Mexiko, bekanntzugeben.

Highlights

– Weitere Definierung und Expansion in Guadalupe North, 623, NE-1 und NE-1S Mantos, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung