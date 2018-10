Excalibur Global: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Börse Hong Kong schloss die Excalibur Global-Aktie am 12.10.2018 mit dem Kurs von 0,315 HKD. Die Excalibur Global-Aktie wird dem Segment "Investment Banking & Brokerage" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Excalibur Global einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Excalibur Global jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Excalibur Global investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,17 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Institutional Financial Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Excalibur Global beläuft sich mittlerweile auf 0,36 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,315 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,5 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,32 HKD. Somit ist die Aktie mit -1,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Excalibur Global zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.