Exantas Capital: Einfach unglaublich

Per 08.08.2018 wird für die Aktie Exantas Capital am Heimatmarkt New York der Kurs von 11,58 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Finanzwerte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Exantas Capital entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,45 % ist Exantas Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Specialty Finance (4,91 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,46 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Die Aktie von Exantas Capital gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,53 insgesamt 18 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Specialty Finance", der 40,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Exantas Capital-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (11,58 USD) ausgehend um 3,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Exantas Capital von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.