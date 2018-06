Exantas Capital: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Exantas Capital":

Für die Aktie Exantas Capital stehen per 28.06.2018 10,24 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Exantas Capital zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unser Analystenteam hat Exantas Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,82. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Exantas Capital zahlt die Börse 28,82 Euro. Dies sind 17 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Specialty Finance" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,65. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Exantas Capital-Aktie: der Wert beträgt aktuell 28,57. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 39,01, was bedeutet, dass Exantas Capital hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Exantas Capital damit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Exantas Capital hat mit einer Dividendenrendite von 3,91 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,93%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Specialty Finance"-Branche beträgt -1,02. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Exantas Capital-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.