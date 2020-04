"Exakt - Die Story": Deutschland bleibt zuhause (FOTO)

Leipzig (ots) - Das Corona-Virus hat das Leben in Deutschland in kurzer Zeit extrem verändert. Die Einschränkungen sind beträchtlich und stellen gerade viele Menschen vor große Probleme. Wie lange verkraften sie den sogenannten Shutdown? Das fragt "Exakt - Die Story" am 15. April, 20.45 Uhr, im MDR-Fernsehen.Schulen, Kitas und viele Firmen sind genauso geschlossen wie Restaurants und zahlreiche Geschäfte. In den Parks kontrollieren Polizei und Ordnungsämter, ob die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Das ist der unnormale Alltag.Die Menschen sollen zuhause bleiben. Doch was bedeutet das für jeden einzelnen? Wie sieht der Alltag bei Familien in Mitteldeutschland aus? Homeoffice klingt gut, doch nebenbei Kinder zu betreuen und dem Partner, der in die Firma muss, den Rücken frei zu halten, das ist nicht einfach. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständige haben Existenzängste und schlaflose Nächte. Schulabgänger, gerade noch heiß umworben im Land des Facharbeitermangels, wissen nicht, wie das Schuljahr zu Ende geht, und ob sie eine Ausbildung oder ein Studium beginnen können. Und wie gehen kleinere Kinder mit der Isolation um? Wie ist es für Familien, in denen Menschen intensiv betreut werden müssen?Das fragt "Exakt - Die Story" im aktuellen Film "Deutschland bleibt zu Hause" und begleitet mehrere Familien in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt."Abstand halten - miteinander stark" in Corona-Zeiten: MDR setzt SchwerpunkteUnter dem Motto "Abstand halten - miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Diese Folge von "Exakt - Die Story" ordnet sich hier mit ein. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte - nachzulesen unter mdr.de.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 006376, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4568530OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell