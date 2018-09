"Exakt - So leben wir! 2018": Nur wenige Start-ups in Ostdeutschland

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Im Osten gibt es im Vergleich zu den altenBundesländern weniger junge, innovative Unternehmen. Vondeutschlandweit 1.837 sogenannten Start-ups befinden sich nur 202 inden fünf ostdeutschen Bundesländern. Das geht aus der exklusivenAnalyse von Daten des Bundesverbandes Deutsche Start-ups für dasMDR-Projekt "Exakt - So leben wir!" (Mittwoch, ab 20:15 Uhr) hervor.Bezogen auf die Bevölkerungszahl gibt es pro 1 Million Einwohnernur 16 Start-ups in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburgund Mecklenburg-Vorpommern. Das liegt deutlich unter dem bundesweitenDurchschnitt von 22 Start-ups pro 1 Million Einwohner.Allerdings belegt im Städteranking eine mitteldeutsche Stadt denersten Platz. In Jena gibt es 21 Start-ups, das bedeutet 19 junge,innovative Unternehmen auf 100.000 Einwohner. Zwar haben sich inBerlin, der Stadt mit den meisten Start-ups, 309 Unternehmenangesiedelt, pro 100.000 Einwohner sind es aber nur 8,6. Nach Jenasind im Osten Magdeburg, Rostock und Leipzig für die Gründerszeneinteressant.Vergleicht man die Start-up-Zahlen mit der regionalen Verteilungder Breitbandversorgung ergibt sich ein interessanter Zusammenhang.Dort, wo die Datenleitungen am schwächsten sind, gibt es auch diewenigsten jungen, innovativen Unternehmen. Der Osten hinkt lautBreitbandatlas des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur) beim Ausbau des schnellen Internets hinterher.Lediglich in den Großstädten ist es verfügbar, allen voran in Jena.Mehr dazu unter www.mdr.de/investigativ."Exakt - So leben wir! Abgehängt oder mit Perspektive?", 26.September, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.