"Exakt" - Reporter unterwegs mit den Seenotrettern der "Lifeline"

Leipzig (ots) - Die freiwilligen Helfer auf der "Lifeline" rettenMenschen auf dem Mittelmeer und werden dafür zum Teil als Schlepperverunglimpft. "Exakt - die Story" begleitet die Seenotretter undspricht mit Kritikern - am 22. August um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.Im Juni 2018 irrte die "Lifeline" - das Schiff eines privatenDresdner Vereins - mit 234 geretteten Migranten an Bord tagelangübers Mittelmeer. Weder Italien noch Malta ließen das Schiff anlegen.Kapitän Claus-Peter Reisch hatte sich geweigert, die Geretteten derlibyschen Küstenwache zu übergeben. In Malta muss sich der 57-JährigeBayer nun sogar vor Gericht verantworten - die "Lifeline" soll nichtkorrekt registriert sein. Die Reportage begleitet die Seenotretterzuhause in Deutschland, auf See und während der unfreiwilligenWartezeit auf Malta.Mit auf dem Schiff ist Catharine Scheller. Die Frau aus Thüringenarbeitet als Krankenschwester in einer Schweizer Klinik. IhreKolleginnen unterstützen sie und übernehmen ihre Schichtdienste, wenneine Rettungsmission ansteht. Vier Mal war sie bereits bei Einsätzenauf See dabei. Ihr Blick hat sich verändert: "Was man in den Medienals Flut, als Masse erfährt, wird viel greifbarer, wenn man auf soeinem Boot Menschen mit Gesichtern und Schicksalen trifft, die zumTeil auch davon erzählen", sagt sie. "Manchmal sind die Leute bereitsseit mehr als zwei Jahren auf der Flucht.""Exakt - die Story" trifft auch Kritiker wie den sächsischenCDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt. Er wirft der "Lifeline"-Crewund anderen privaten Seenotrettern eigenmächtiges Handeln vor, weilsie Gerettete ausschließlich nach Europa bringen wollen. KapitänClaus-Peter Reisch behauptet dagegen, es gehe nicht darum, dass allenach Europa kommen: "Ich will keinen politischen Kampf führen,sondern ich möchte Menschenleben retten."