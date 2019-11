Exadel kündigt neue Niederlassung in Deutschland an, um die wachsende Technologiebranche vor Ort zu unterstützen

Exadel wird verstärkten Support und Services zur digitalenTransformation für lokale Kunden bereitstellenWalnut Creek, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Exadel(www.exadel.com), ein weltweit führendes Unternehmen spezialisiertauf individuelle Softwareentwicklung gab heute die Eröffnung einerneuen Niederlassung in Deutschland bekannt (https://exadel.com/de/).Mit dieser Expansion reagiert das Unternehmen auf die erhöhteNachfrage nach hochqualifizierten IT Dienstleistungen in der Region.Exadel wird nun den Kunden vor Ort digitale Transformationslösungenin verschiedenen modernen IT-Technologien anbieten, darunter CloudComputing, Machine Learning/ Künstliche Intelligenz, Big Data,Blockchain und viele andere. Exadel betreibt nunmehr 20Geschäftsstellen, davon 18 in Europa.Durch diesen zusätzlichen Standort will Exadel die Servicequalitätfür bestehende Kunden weiter verbessern und neuen Deutschen Kundenein vielfältiges Spektrum von Dienstleistungen zur Verfügung stellen.Exadel hat bereits Geschäftsbeziehungen zu namhaften Kunden aus derRegion wie z. B. Deutsche Bank und Deutsche Börse. Während diederzeitigen und zukünftigen Kunden vom gesamten Lösungsangebot vonExadel profitieren können, wird das Unternehmen den Schwerpunkt aufhochqualifizierte Unterstützung der Wirtschaft bei der digitalenTransformation legen. Exadel hat in jüngster Zeit eine besondereDienstleistung unter dem Namen Innovation Cloud eingeführt. Mitdieser Dienstleistung bietet Exadel einen kurzen undkosteneffizienten Weg zur Einführung von den neustenTechnologielösungen wie z. B. Blockchain, oder Künstliche Intelligenzan.Erfahren Sie mehr über das Innovation Cloud von Exadel:https://exadel.com/innovation-lab/"Wir freuen uns sehr, diesen neuen Standort in Deutschlandbekanntgeben zu können", sagte Fima Katz, CEO von Exadel. "Esmarkiert ein starkes Wachstumsjahr für Exadel und wir sind daraufgespannt im Zentrum des rasanten technologischen Wachstums zu sein.Während wir viele in Deutschland beheimatete Kunden im Laufe unsererUnternehmensgeschichte unterstützt haben, haben wir erkannt, wiewichtig persönliche Beziehungen sind. Durch unsereStandorterweiterung sind wir in der Lage diese Beziehungen erheblichzu verstärken."Verwenden Sie diesen Tweet: .@exadel kündigt neue Niederlassung inDeutschland an, um den Bedarf der lokalen Technologieunternehmen beiihren schnellen Innovationen zu unterstützenInformationen zu ExadelSeit mehr als 20 Jahren entwickelt Exadel Unternehmenslösungen undkundenspezifische Softwaresysteme für Fortune 500-Unternehmen, zudenen AT&T, Samsung, Bank of America, eBay und GE zählen. Mithilfevon 20 Standorten und Entwicklungszentren in Europa und in den USAlöst Exadel die komplexesten Softwaretechnik-Probleme und bietet einskalierbares und fachgerechtes Spektrum aus Onshore- undOffshore-Ressourcen zu wettbewerbsfähigen Preisen in der Branche an.Unsere Digital Software Engineering Solutions (DSES) unterstützen denAufbau neuer digitaler Strategien, die sich auf kreatives Denken,fortschrittlichstes Design und technische Innovation stützen. DSESumfassen die Stärken vielfältiger Softwaretechnik-Fähigkeiten, damitstrategische, kosteneffiziente Dienste für die neue Ära dervernetzten Technologie gestaltet und umgesetzt werden können.Pressekontakt:Olivia Heeloheel@catapultpr-ir.com(303) 581-7760Logo - https://mma.prnewswire.com/media/524661/Exadel_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Exadel, übermittelt durch news aktuell