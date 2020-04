Exact Sciences: Geht es jetzt los?

Exact Sciences, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 13:56 Uhr) mit 66.92 USD mehr oder weniger unverändert (-0.2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Nach einem bewährten Schema haben wir Exact Sciences auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Exact Sciences in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Exact Sciences erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 11,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -40,65 Prozent im Branchenvergleich für Exact Sciences bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,37 Prozent im letzten Jahr. Exact Sciences lag 40,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Exact Sciences-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Exact Sciences-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 119,7 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 78,5 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (67,06 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Exact Sciences somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.