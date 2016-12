ExaGrid erweitert langfristige Veritas-Zertifizierung des OpenStorage Technologie Plug-ins

Das erweiterte Plug-in wurde für die Verwendung mit VeritasNetBackup 5200 und 5300 Anwendungen zertifiziertWestborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - ExaGrid(http://www.exagrid.com/)®, ein führender Anbieter vonBack-up-Speicherung auf Festplatten(http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) mitDatendeduplizierung(http://www.exagrid.com/exagrid-products/data-deduplication/), gabheute die Erweiterung seiner langfristigen Unterstützung derOpenStorage Technologie (OST) von Veritas um die NetBackup 5200 und5300 Anwendungsserien von Veritas bekannt, einschließlich der 5330und 5340.ExaGrid bietet Back-up-Speicherung der zweiten Generation mitadaptiver Datendeduplizierung, einer einzigartigen Landing Zone undeiner Scale-out-Speicherarchitektur für die schnellsten Back-ups,Wiederherstellungen und VM-Boots der Branche an. Kunden von VeritasNetBackup, welche die Veritas NetBackup 5200 oder 5300 Anwendungenfür ihre NetBackup Master- und Medienserver, nicht aber fürBack-up-Speicherung verwenden, können jetzt alle Vorteile der ExaGridArchitektur für die langfristige Speicherung von Back-up-Datennutzen.ExaGrid unterstützt die OST von Veritas und bietet damit einetiefere Integration der Back-up-Anwendungen von Veritas und ExaGridstargetseitigen Anwendungen mit Deduplizierung und Replizierung. DieseIntegration führt zu höherer Back-up-Leistung und Zuverlässigkeit imVergleich zu CIFS oder NAS und gleicht den Back-up-Verkehr an denNetzwerkschnittstellen aller Anwendungen von ExaGrid in seinem GRIDSystem aus.Die optimierte Deduplizierung von Back-up-Images liefertInformationen über die replizierten Back-ups von ExaGrid anNetBackup, eliminiert die Notwendigkeit der Katalogisierungausgelagerter Back-up-Kopien und führt zu schnellstmöglicherNotfallwiederherstellung. Zusätzlich erlauben flexibleSpeicheroptionen langfristigere Speicherung entweder an Primär- oderSekundärstandorten, um spezifische Kundenanforderungen anNotfallwiederherstellungen zu erfüllen.Optimierte synthetische Back-ups ermöglichen zusätzlicheinkrementelle Back-ups (welche die Arbeitslast auf Back-up-Clientsreduzieren) ohne die Sicherheit, Bequemlichkeit und Effizienz vonregelmäßigen Vollsicherungen zu beeinträchtigen. NetBackup Auto ImageReplication (AIR) automatisiert und beschleunigt dieNotfallwiederherstellung von einer NetBackup Domain auf eine andereNetBackup Wiederherstellungs-Domain, sodass NetBackup am Standort derNotfallwiederherstellung alle erforderlichen Kataloginformationen,die für den sofortigen Abruf der Daten aus dem Offsite-System vonExaGrid in allen Back-up-Domains benötigt werden, beim Eintreteneines Notfalles zur Verfügung stehen.Das OST Plug-in-Paket von ExaGrid kann von jedem ExaGrid-Server,der die webbasierte GUI von ExaGrid verwendet, heruntergeladen und inden NetBackup 5200 und 5300 Anwendungen von Veritas gemäß dem vonVeritas dokumentierten Verfahren installiert werden. DieAdministrative Console von NetBackup wird dann für das Konfigurierender NetBackup-Ressourcen der ExaGrid-Standorte verwendet.Der Ansatz von ExaGrid führt durch die Deduplizierung nach demEintreffen der Back-ups auf der Festplatte zu schnelleren Back-ups.ExaGrid hält die neuesten, nicht deduplizierten Back-ups in derLanding Zone für schnelle Wiederherstellung und VM-Boots zurück undspeichert langfristigere, deduplizierte Vorratsdaten imRepository-Speicher. Dank der Scale-out-Architektur von ExaGrid,welche die Rechenleistung erhöht, bleibt die Länge desBack-up-Fensters selbst bei zunehmender Datenmenge unverändert.Über ExaGridOrganisationen wenden sich an uns, weil wir das einzigeUnternehmen sind, das Deduplikation so implementiert hat, dasssämtliche Probleme der Back-up-Speicherung behoben sind. Dieeinzigartige Landing Zone und erweiterbare Architektur von ExaGridbietet das schnellste Back-up - dies führt zum kürzesten festenBack-up-Fenster, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, denschnellsten ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VMWiederherstellungen. Gleichzeitig wird die Länge des Back-up-Fenstersendgültig festgelegt, und das alles bei geringen Anschaffungs- undBetriebskosten. Unter www.exagrid.com erfahren Sie, wie man Back-upsohne Stress durchführt oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Hier können Sienachlesen, wie ExaGrid Kunden(http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) ihreProbleme dauerhaft lösten.ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems,Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber.Pressekontakt:Christine MurphyExaGridcmurphy@exagrid.com508-898-2872 Nst. 248Logo - http://mma.prnewswire.com/media/288171/exagrid_logo.jpgOriginal-Content von: ExaGrid, übermittelt durch news aktuell