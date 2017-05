Ex-WM-Quartier Campo Bahia kämpft um Gäste - Argentinier im Blick

SANTO ANDRÉ (dpa-AFX) - Das deutsche WM-Quartier im brasilianischen Campo Bahia will drei Jahre nach seiner Eröffnung ausgerechnet mit mehr Touristen aus dem Land des Finalgegners Argentinien die Auslastung steigern.



Im Schnitt liegt diese bisher bei etwa 40 Prozent. Wie Marketingchefin Iracema Keseberg der Deutschen Presse-Agentur sagte, setze man große Hoffnungen in neue Flüge von der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires nach Porto Seguro in Brasilien. Zudem gebe es verstärkt Buchungen für geschlossene Events von großen Unternehmen und für Hochzeiten.

Die Anlage im Bundesstaat Bahia ist heute ein Luxus-Resort mit 70 Mitarbeitern in einer der schönsten Küstengegenden - leidet aber unter schlechten Flugverbindungen. Zudem wird Brasilien von einer tiefen Rezession gebeutelt, im vergangenen Jahr schreckte überdies das Zika-Virus viele Touristen ab. Das Campo Bahia wurde 2013 überraschend zum WM-Quartier erkoren und binnen weniger Monate in einer kaum erschlossenen Gegend gebaut. Deutschland wurde im Juli 2014 durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien Weltmeister.

An den Zimmern, wo damals deutsche Fußballnationalspieler wie Philipp Lahm oder Mario Götze nächtigten, hängen Karikaturen von Mannschaftsmitgliedern. "Die lassen Gäste schon mal gern mitgehen", meinte ein Mitarbeiter. Die Anlage ist im Besitz der deutschen Modeunternehmer Christiane und Christian Hirmer. Ein Sprecher betont, dass man bewusst nicht auf Massen- und Pauschaltourismus setze, um den besonderen Charme zu wahren. Das Resort liegt im Fischerdorf Santo André und ist nur per Fähre und über Sandpisten zu erreichen./ir/DP/zb