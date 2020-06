Ex-Volkswagen-Kommunikationschef Stephan Grühsem startet Kfz-Auktionsplattform (FOTO)

Remagen (ots) - Der frühere Kommunikationschef von Volkswagen, Stephan Grühsem, bringt in Ingolstadt die Rexcar GmbH mit an den Start. Die digitale B2B-Plattform für Kfz-Auktionen will Autohäuser und Händler zusammenbringen.Unter www.rexcar.com können Autohäuser ab dem 1. Juli 2020 Inzahlungnahmen, Leasing-Rückläufer und andere Gebrauchtwagen inserieren. Ihre Adressaten sind die nach Angaben von Rexcar mehr als 7.000 Autohäuser und 35.000 freien Händler allein in Deutschland, die individuelle Gebote für die Fahrzeuge abgeben können.Der möglichst schnelle Umschlag von gebrauchten Fahrzeugen in Richtung Wiederverkäufer gewinne auch angesichts der aktuellen Neuwagenprämie an Bedeutung, betont das Unternehmen. Autohäuser erreichten schnell einen großen Kreis an Interessenten. Autos würden zügiger und mit geringerem Aufwand verkauft. Die abnehmenden Händler bezahlen keine Provisionen oder versteckte Kosten. Zudem können sie per Suchauftrag die passenden Fahrzeuge ermitteln."Gerade in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sind Kosteneffizienz und zusätzliche Wertschöpfung im Autohandel von größter Bedeutung", erklärt Stephan Grühsem, der als geschäftsführender Gesellschafter des Start-ups fungiert. Gründer und Geschäftsführer Kevin König sagt: "Keine Provisionen, keine verdeckten Kosten und absolute Transparenz im professionellen Autohandel, das ist unsere Philosophie."An den Start geht das Rexcar-Team im neuen Headquarter in Ingolstadt mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen der größte Teil Erfahrungen in der Automobilindustrie und im Automobilhandel vorweisen kann.Pressekontakt:Thomas RommerskirchenChefredakteur prmagazinTel.: 02228/931-143roki@rommerskirchen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53039/4638490OTS: prmagazinOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell