Ex-Vizekanzler Gabriel: Verhältnis zu USA war noch nie so schlecht

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hält das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA für so schlecht wie noch nie.



Auf eine entsprechende Frage sagte der 60-Jährige im SWR-Radio: "Ja, ganz sicher." Neben der "speziellen Persönlichkeit" des US-Präsidenten Donald Trump liege das auch an einer neuen Ausrichtung der USA, die weniger europäisch und stattdessen mehr pazifisch sei.

Gabriel reagierte damit auf den angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland. Trump hatte am Montag angekündigt, dass in Deutschland künftig nur noch 25 000 statt derzeit 34 500 US-Soldaten stationiert sein sollen. Der US-Präsident will Deutschland damit für die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen.

Für die Zukunft rechnet Gabriel mit weiteren Alleingängen der US-Amerikaner. Die Tendenz zum Protektionismus, zur Förderung der heimischen Wirtschaft und zur Ausgrenzung von Wettbewerbern aus dem Ausland werde in den USA zunehmen. "Was ja passiert ist, dass nach der Corona-Pandemie in den USA eine Haltung vorherrschen wird, nicht nur "America first", sondern auch "American jobs first"."/nif/DP/eas