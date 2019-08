Ex-Umweltministerin Hendricks für Angebote an Verursacher von Brandrodungen

Berlin (ots) - Die SPD-Umweltpolitikerin Barbara Hendricks hatsich für wirtschaftliche Angebote an Länder im Amazonasgebietausgesprochen, um Brandrodungen zu stoppen.Die ehemalige Bundesumweltministerin sagte am Freitag imrbb-Inforadio, selbstverständlich sei ein Land für seine natürlichenRessourcen selbst verantwortlich. Allerdings seien die Regenwälder"die grüne Lunge der ganzen Welt, und als Weltgemeinschaft sind wirangewiesen auf diese Regenwälder. Wir können ... nur Angebote machen,wir können jetzt nicht die Brasilianer zwingen, etwas zu tun, daswäre tatsächlich sowas wie Kolonialismus oder Imperialismus, das gehtnicht."Vielmehr müsse man für Vernunft werben. "Ich weiß nicht, ob dasmit Herrn Bolsonaro gelingt. Ich habe an anderer Stelle schon malgesagt, dass ich ihn für einen halbirren Rechtsradikalen halte, aberman muss trotzdem versuchen, mit ihm zu verhandeln.""Aus Sicht derer, die dort den Regenwald vernichten wollen, hatdas wirtschaftliche Gründe", so Hendricks. "Die wollen eben das Holzverwerten, und die wollen anschließend zum Beispiel Soja anbauen.Genau an der Stelle muss man sie packen und ihnen ein Angebot machen,das auch wirtschaftlich vernünftiger ist als das, was sie jetzt tun."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell