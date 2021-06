Ex-Umweltminister Trittin will Linksbündnis nicht ausschließen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin hat ein Linksbündnis von Grünen, SPD und Linkspartei nach der Bundestagswahl ausdrücklich nicht ausgeschlossen. "Am Wahlabend des 26. September werden wir wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Sollte es eine Möglichkeit geben für uns Grüne als führende Kraft in einem solchen Bündnis, werden wir das sehr ernsthaft verhandeln", sagte Trittin der "Rheinischen Post" auf die Frage, ob die Grünen in ein Linksbündnis gingen, wenn sie damit ins Kanzleramt kämen.

"Vor allem braucht es aber eine Mehrheit ohne und gegen die AfD. Da gibt es keine Ausschlüsse unter den demokratischen Parteien", sagte der frühere Fraktionsvorsitzende.

Foto: über dts Nachrichtenagentur