Hamburg (ots) -Der ehemalige Chefstratege des Weißen Hauses, Steve Bannon, lobtdas Personal der AfD: "Ich habe großes Vertrauen in die neue, jungeFührung der Alternative für Deutschland", sagt er der WochenzeitungDIE ZEIT. "Wenn ich mir Alice Weidel und Beatrix von Storch anschaue,dann denke ich, dass sie im Laufe der Zeit in der Lage sein werden,die Mittelklasse anzusprechen und einem jungen Publikum Populismusund Nationalismus näherzubringen."Bannon kündigt an, in naher Zukunft auch nach Deutschland zukommen. "Das große geostrategische Ereignis des Jahrhunderts wirdChina gegen die USA, der Kampf um hegemoniale Macht. Deutschland istein Teil dessen. Und deshalb will ich auch sobald wie möglich nachDeutschland kommen", so Bannon im Interview mit der ZEIT.Bannon, 64, war sieben Monate lang Chefstratege unter US-PräsidentDonald Trump. Im August 2017 wurde er entlassen. Derzeit reist erdurch Europa und trifft Politiker diverser rechter Parteien, unteranderem in der Schweiz, Italien und in Frankreich. Seine jüngsteReise führte ihn auch nach Prag und Budapest.Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237,Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell