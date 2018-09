Ex-Tesla-Deutschland-Chef Philipp Schröder wechselt in Fintech-Branche

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Berlin (ots) - Philipp Schröder verlässt Speicherhersteller Sonnenund steigt als Vorstand und Gesellschafter bei Hamburger Fonds-PortalCapInside einBerlin, 7. September 2018 - Einer der bekanntesten Manager derErneuerbare-Energien-Branche in Deutschland wechselt in dieFintech-Szene. Philipp Schröder, Ex-Deutschland-Chef von Tesla undzuletzt Geschäftsführer des Allgäuer Speicherherstellers Sonnen, istseit Anfang September Vorstand bei dem HamburgerFonds-Vergleichsportal CapInside. "Bislang habe ich anderenUnternehmen geholfen, sich erfolgreich am Markt zu etablieren. Jetztist es an der Zeit, ein eigenes Unternehmen zu starten", sagteSchröder der Online-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (https://www.capital.de/wirtschaft-politik/ex-tesla-deutschlandchef-wechselt-in-fintechbranche). Bei CapInside war der 34-Jährige bereits voreinem Jahr als Gesellschafter eingestiegen und sitzt im Aufsichtsrat.Mit Gründer Achim Denkel ist Schröder privat befreundet, zusammenhalten beide 75 Prozent der Anteile.Bei Sonnen, einem der weltweit führenden Hersteller von Speichernfür Solar-Anlagen, war Schröder seit 2015 Geschäftsführer für denVertrieb. Dabei war er auch für die internationale Expansionzuständig, unter anderem auf den wichtigen Solar-Märkten inAustralien und den USA. Nach seinem Wechsel werde er für Sonnenlangfristig als Berater tätig bleiben, sagte Schröder. Auch seineAnteile an dem Greentech-Unternehmen wolle er behalten.Das Hamburger Fintech-Start-up CapInside bietet Privatinvestorenund professionellen Anlegern mithilfe einer speziellen KI-SoftwareInformationen über und einen Vergleich von mehr als 30.000Investmentfonds und anderen Finanzprodukten auf täglicher Basis. DasPortal sei "eine Art Google Finance für Investmentmöglichkeiten",sagte Schröder. Die Software liefere auf einen Blick einen"knallharten Vergleich" verschiedener Produkte, unabhängig vonFondsanbietern, Depotbanken oder anderen Dienstleistern.Nach Schröders Angaben verzeichnet die Hamburger Firma mit 20Mitarbeitern derzeit mehr als 50.000 einzelne Nutzer und 5.500registrierte Mitglieder, darunter neben Privatanlegern auchFinanzberater, Family Offices und andere institutionelle Investoren.Nach einem sechsmonatigen Testbetrieb geht an diesem Freitag eineneue Version der Website live. "Wir gehen nun mit Schmackes in denMarkt", sagte Schröder. Nach einer Million Euro Umsatz 2017 plantCapInside für dieses Jahr Erlöse von 2,5 Mio. Euro.Zum Gesellschafterkreis bei CapInside zählen neben Denkel undSchröder auch Finanzcheck-Gründer Andreas Kupke sowie Sonnen-GründerChristoph Ostermann und der langjährige Chef derAllianz-Beteiligungstochter Allianz Capital Partners, Thomas Pütter.Pressekontakt:Thomas Steinmann, Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5119E-Mail: steinmann.thomas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell