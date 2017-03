Ex-Telekom-Chef Obermann sieht großes Interesse an Innovation aus Israel

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Ex-Telekom-Chef René Obermann sieht ein großes Interesse deutscher Unternehmen an israelischem Know-how bei der Digitalisierung.



"Die großen Unternehmen sind aufgewacht", sagte Obermann am Dienstag bei einer Konferenz für israelische Unternehmer und Start-up-Gründer in Tel Aviv. Deutsche Unternehmen bräuchten Partner bei der Innovation. "Dies wird mehr und mehr auch dem Mittelstand bewusst." Israel sei weiter fortgeschritten in der Digitalisierung, daher gebe es für israelische Start-ups gute Chancen in Deutschland.

"Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland suchen Unterstützung von außen, auch aus Israel", sagte der israelische IT-Unternehmer Gilli Cegla, der auf das Knüpfen von Wirtschaftsbeziehungen zwischen Israel und Europa spezialisiert ist. Die Veranstaltung unter dem Motto "Start in Germany" sollte israelischen Gründern Informationen über die Besonderheiten des deutschen Marktes vermitteln. Es ging vor allem um neue Technologien in der Versicherungsbranche, das Internet der Dinge (IoT), um Medien und Mobilfunktechnik sowie den Einzelhandel und Industrie 4.0.