Ex-Spitzenkräfte von Wooga steigen bei Snowprint ein, um neues Studio für Game-Entwicklung in Berlin zu eröffnen

Wilhelm Österberg, Ex-Studiochef bei Wooga, wirdEntwicklungsleiter im Berliner Studio von SnowprintStockholm (ots/PRNewswire) - Snowprint Studios befindet sich imzweiten Jahr der aktiven Game-Produktion und hat die Eröffnung einesneuen Studios in Berlin angekündigt, um seine Kapazitäten zuerweitern und erfahrene Industrieveteranen einzustellen. Das neueStudio, das sich aus erfahrenen Experten im Bereich globalerMidcore-Titel zusammensetzt, wird die Firmenvision voranbringen, dasMidcore-Spielerlebnis einem größeren Publikum näherzubringen.Snowprint gab ebenfalls bekannt, dass Wilhelm Österberg, zuletztStudiochef bei Wooga, der für die Midcore-Initiative von Wooga durchBlack Anvil verantwortlich zeichnete, als Geschäftsführer des neuenBerliner Studios die Game-Produktion und das Studio-Managementüberblicken wird. Österberg kann auf über zehn Jahre Erfahrungzurückblicken. Er war in verschiedenen Firmen Teamleiter im BereichGame-Entwicklung, beispielsweise bei DICE. Zuletzt war erEntwicklungsleiter für das erste Release von Black Anvil (Warlords).Das Berliner Team besteht aus acht Mitgliedern, allesamt ehemaligeKollegen von Österberg bei Black Anvil."Snowprint ist eine Firma, wo talentierte Personen in enggestrickten Teams ihre Leidenschaft verfolgen, ein tollesSpielerlebnis zu bieten", sagte Alexander Ekvall, CEO von SnowprintStudios. "So eine Aufstellung ist eine Seltenheit. Als wir daher dieGelegenheit erkannten, ein Studio mit Wilhelm und seinen talentiertenEx-Kollegen zu gründen, wussten wir, dass wir das perfekte Rezepthatten, um die Abenteuerreise von Snowprint bei der Erschließung vonNeuland auf dem Midcore-Markt erfolgreich fortzusetzen.""Alexander hat einige der besten mobilen Game-Entwickler der Weltum sich versammelt, um Snowprint Studios zu gründen. Ich bin stolzdarauf, mein Team dazuzurechnen", sagte Österberg. "Snowprint hatbewiesen, dass es verschiedene Wege gibt, um das Midcore-Segmentaufzuschlüsseln. Dabei öffnet sich die Kategorie einem größerenPublikum, und gleichzeitig wird ein unglaublich erfüllendesSpielerlebnis geliefert. Das Team im Berliner Studio freut sichdarauf, diesen Weg zu unterstützen."Snowprint Studios wird in naher Zukunft weitere Informationen zuseinen Projekten bekanntgeben. Sein erstes Game, von dem kürzlichbekannt wurde, dass es sich um ein Rollenspiel in der nordischenmythologischen Sagenwelt handelt, befindet sich derzeit inEntwicklung.Informationen zu Snowprint Studios:Snowprint Studios mit Sitz im schwedischen Stockholm wurde 2015von Industrieveteranen mit dem Ziel gegründet, dem Freizeit-Gamer miteinem neuen Ansatz bei der Midcore-Gamekategorie ein erfüllendesSpielerlebnis zu bieten. Die Teammitglieder haben in derVergangenheit an einem breiten Spektrum an hochgelobten undkommerziell erfolgreichen kostenlosten Games für Mobilgerätegearbeitet. Mit ihrem geballten Wissen entwickeln sie heuteausgeklügelte Mechanik- und Ästhetikeffekte, Figuren und mehr, umMidcore-Games einem größeren Publikum näherzubringen.Weitere Informationen zu Snowprint Studios finden Sie untersnowprintstudios.com (http://www.snowprintstudios.com/). Folgen Sieuns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/snowprintstudios) undTwitter (https://twitter.com/snowprintstudio).Pressekontakt:press@snowprintstudios.comOriginal-Content von: Snowprint Studios, übermittelt durch news aktuell