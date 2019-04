Ex-Siemens-Manager Russwurm neuer Aufsichtsrat bei Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ESSEN (dpa-AFX) - Der frühere Siemens -Vorstand Siegfried Russwurm (55) soll neuer Aufsichtsrat beim Industriekonzern Thyssenkrupp werden.



Das hätten Nominierungsausschuss und Präsidium des Aufsichtsrats vorgeschlagen, teilte Thyssenkrupp am Montag mit. In dem Kontrollgremium war seit Februar ein Platz vakant, weil der frühere Vorstandschef des Baukonzerns Hochtief , Hans-Peter Keitel, seinen Posten vorzeitig niedergelegt hatte. Thyssenkrupp will die Bestellung von Russwurm kurzfristig beim Registergericht beantragen./hff/DP/mis