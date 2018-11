Köln (ots) - Der ehemalige Kanzlerkandidat undSPD-Parteivorsitzende Martin Schulz hält die Diskussion über dieAbschaffung von Hartz IV für eine "Retro-Debatte".In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIRDOCH!" für 105'5 Spreeradio sagt Schulz: "Hartz IV ist eine Chiffregeworden für eine Art der sozialpolitischen Debatte, die nach hintenblickt. Wenn man nach vorne diskutiert und neue Strukturen schafft,braucht man Begriffe, die eindeutig negativ besetzt sind, nichtmehr."Zur Diskussion über ein Schonvermögen von bis zu 100.000 Euro fürHartz IV-Empfänger, das Grünen-Chef Robert Habeck fordert, sagtSchulz: "Wer 100.000 Euro Vermögen hat, ist kein reicher Mann. Wenndas ein Einfamilienhäuschen ist, was sind 100.000 EuroImmobilienbesitz in Berlin? Vielleicht ein Drittel Wohnung."Einem bedingungslosen Grundeinkommen steht Martin Schulz kritischgegenüber: "Ein Grundeinkommen zu garantieren, auch wenn jemand nichtarbeitet, halte ich deshalb für falsch, weil wir damit die Arbeitentwerten. Ziel staatlichen Handelns muss es sein, dass Menschen ihreUnabhängigkeit und damit auch ein Stück ihrer Würde über Arbeiterwerben."Zur Digitalisierung der Arbeit sagt Schulz: "Die Digitalisierungvernichtet Arbeitsplätze in der Industrie und schafft neueArbeitsplätze woanders. Die neuen Arbeitsverhältnisse sind in derRegel prekäre Arbeitsverhältnisse. Ich will nicht die Gesellschaftder freischaffenden Pizza-Lieferanten haben, sondern eineGesellschaft, in der neu entstehende Arbeitsplätze auf der Basisvernünftiger Einkommen und stabiler sozialer Sicherungssystemeexistieren."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" reagiert der ehemalige Parteichefauf den Austritt des SPD-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow ausseiner Partei: "Ich kenne den Marco gut und bedaure, dass er gegangenist. Ich hätte ihm gesagt, vieles von dem, was Du kritisierst, istrichtig. Doch der Schritt ist falsch. Man kämpft als Sozi in seinerPartei und nicht neben ihr oder gegen sie. Ich bin seit 44 Jahren inder SPD und kämpfe weiter." Wer sich wie Bülow "an den Spielfeldrandstellt, für den ist es natürlich leichter zu meckern als selbstmitzuspielen."Auch zu den Spekulationen über eine Rückkehr auf die großepolitische Bühne äußert sich Schulz bei "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich binAbgeordneter des Bundestages und strebe nicht irgendein Mandat -weder im Bundestag noch in meiner Partei - an. Ich werde mich für dieSPD vor allem in der Europawahl-Kampagne einsetzen."Personaldebatten hält Schulz für falsch, um die SPD wiedererfolgreich zu machen: "Wenn wir die Krise, in der wir sind, lösenwollen, sollten wir keine Personaldebatten führen, sondern denVersuch unternehmen, die Partei zu einen." Die SPD habe immer dieLösung in schnellen Personalwechseln gesucht: "Ich war ein Opferdieser Strategie."Martin Schulz bestätigt im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!", dasser gemeinsam mit Katarina Barley die SPD zu "der Europa-Partei inDeutschland" machen wolle: "Das Gefährliche ist, dass wir Europa alstechnokratisches Projekt betrachten, bei dem es um Geld, Markt,Finanzen, Steuern und Infrastruktur geht. Der wesentliche KernEuropas aber ist die Sicherung des Friedens."Schulz im 105'5 Spreeradio-Podcast: "Ganz viele Menschen glauben,der Frieden komme wie der Strom aus der Steckdose. Erst in demMoment, wenn man sich Bilder aus Syrien oder dem Jemen anschaut undsie mit Bildern unseres Landes im Jahr 1945 vergleicht, wird manschnell sehen, wie fragil und wertvoll der Frieden ist."Auch zur Kandidatur von Annegret-Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merzund Jens Spahn für den CDU-Parteivorsitz äußert sich der ehemaligeSPD-Parteichef Martin Schulz: "Von den Kandidaten erwarte ich mir fürmeine Vorstellungen von einer Zukunft unseres Landes und Europasnicht viel. Von Jens Spahn sowieso nicht. Von Friedrich Merz auchnicht. Frau Kramp-Karrenbauer ist vielleicht pro-europäischer, abergesellschaftspolitisch ähnlich konservativ wie ihre Wettbewerber,kann das aber ganz gut kaschieren." Alle drei seien "in der Wollegefärbte Konservative".Das vollständige Gespräch mit Martin Schulz hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5Spreeradio. Ab Freitagmittag auf www.spreeradio.de,www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts, Spotify undSoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell