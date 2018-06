Ex-SPD-Chef Schulz: Spahn sieht sich als deutscher Trump

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Ex-SPD-Chef Martin Schulz wirft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, US-Präsident Donald Trump nachzueifern. "Spahns Botschaft ist: Ich bin der deutsche Trump. Es ist kaum zu ertragen", sagte Schulz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Er kritisierte auch Spahns Freundschaft mit Richard Grenell, dem umstrittenen US-Botschafter in Berlin. "Es ist skandalös, dass sich mit Gesundheitsminister Jens Spahn ein Mitglied der Bundesregierung offen und formal zum Grenell-Freund erklärt", so Schulz. Grenell führe sich auf wie ein "Prokonsul". Er sei mit dem "Kampfauftrag nach Berlin gekommen, die Politik in Deutschland zu Gunsten von Trump-nahen Personen zu beeinflussen", sagte der Ex-SPD-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur