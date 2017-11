Ex-SPD-Chef Müntefering empfiehlt: Minderheitsregierung tolerieren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat sich dafür ausgesprochen, dass die SPD eine unionsgeführte Minderheitsregierung tolerieren sollte. Das Modell habe sich in Skandinavien durchaus als praktikabel erwiesen und funktioniere dort gut, sagte Müntefering auf einer Veranstaltung vor Schülern in Berlin, schreibt die "Bild" in ihrer Freitagausgabe. Öffentlich hatte sich Müntefering bislang dazu nicht geäußert.

In der SPD wird derzeit intern diskutiert, ob und in welcher Form die Partei nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen doch noch Regierungsverantwortung übernehmen soll.

Foto: über dts Nachrichtenagentur