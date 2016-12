München (ots) - Susi Erdmann (48) feierte als Rennrodlerin undBobfahrerin große Erfolge. Doch dann plagten sie jahrelang Schmerzen.Eine Bundeswehr-Ärztin erkannte schließlich die Ursache: ein Tumor ander Hirnanhangsdrüse. "Die Zeit war nicht leicht, durch dieMedikamente habe ich an Gewicht zugelegt. Locker zehn Kilo", sagtSusi Erdmann im Interview mit der Zeitschrift FRAU IM SPIEGEL. Aberzumindest sei es ihr seelisch besser gegangen. "Das Medikament hatmir auch körperlich geholfen, ich konnte wieder schlafen. Ich binruhiger geworden, die Schweißausbrüche waren weg", so Erdmann. Jetztnehme sie das Mittel seit einem Dreivierteljahr nicht mehr. "MeinKörper reguliert sich langsam wieder, ich habe auch schon ein paarKilo abgenommen." Sport tue ihr auch gut - "ein bisschen schwimmenund walken".Gewissheit hatte sie vor zwei Jahren. Die Truppenärztin seirelativ neu in der Sanitäts-Akademie gewesen. Erdmann: "Sie hattesich die ganze Krankengeschichte angeschaut und fragte mich: ,Hatsich jemand bei Ihnen schon mal den Kopf angesehen? Zum Beispiel dieHypophyse.' Zwei Tage später kam ich in die Radiologie, dort hat manmich in den Kernspin geschoben und stellte fest, dass ich einenkleinen Tumor an der Hypophyse habe." Er sei etwa 0,5 Zentimeter großgewesen, die Größe eines Kirschkerns. "Ich war geschockt, aber dieÄrztin sagte, der Tumor müsse nicht bösartig sein. Damit hatte sieRecht. Ich habe Medikamente gegen die Geschwulst bekommen, auch umdie Schilddrüse in den Griff zu kriegen." Der Tumor sei nach wie vorda. "Aber er wächst nicht", erklärt Susi Erdmann. "Man muss ihn aberbeobachten, dafür gehe ich einmal im Jahr zur Kontrolle. Wird dieGeschwulst größer, muss man sie rausholen - über die Nase."Und wer hat sie getröstet? - "Naja, damals kam die Trennung vonmeinem Mann noch dazu. Ich hatte das volle Paket Probleme", erzähltSusi Erdmann FRAU IM SPIEGEL. In dieser Zeit habe sie Thomas Brunsauf dem Schießplatz bei der Bundeswehr kennengelernt. "Über vieleJahre war es eine Skype-Freundschaft. Dann wurde daraus Liebe - erist inzwischen von Lüneburg zu mir nach München gezogen." Bruns istIT-Fachmann bei der Bundeswehr.Jahrelang war Erdmanns Tumor nicht erkannt worden. "Als ich 2008nach 30 Jahren mit dem Leistungssport aufhörte, war das eine brutaleUmstellung für mich", erinnert sie sich. "Ich hatte bis dahin pro Tagetwa sechs Stunden trainiert. Bei der Bundeswehr kam ich in denBereich Personalwesen. Ich musste noch mal komplett auf die Schulegehen und die Bundeswehr richtig kennenlernen." Sie habe sich vollreingekniet in die Materie, aber das Problem sei gewesen, dass eseine sitzende Tätigkeit war. "Dazu die Arbeit am Computer achtStunden lang. Ich bin abends völlig platt nach Hause gegangen."Sie war müde, konnte aber trotzdem nachts nicht schlafen, hatteSchweißausbrüche, litt unter Gelenk- und Muskelschmerzen. Ihre Augenwurden schlechter, sie konnte sich nicht mehr konzentrieren. "Ich bindaher zum Arzt gegangen, habe mich untersuchen lassen, mir wurde Blutabgenommen", so Erdmann. "Da hieß es: ,Sie hatten PfeifferschesDrüsenfieber.' Das musste ich schon während meiner Sportkarrieregehabt haben. Doch auch die Schilddrüsenwerte waren sehr schlecht.Man sagte, das käme durch eine Autoimmunkrankheit." Danach habe mansie von einem Endokrinologen zum nächsten geschickt. "Einer sagte,dass ich Hashimoto habe, also eine Entzündung der Schilddrüse. Dieanderen diagnostizierten Morbus-Basedow." So sei es jahrelanggegangen. "Und am Ende hieß es auch noch: ,Sie sind frühzeitig in denWechseljahren.' Ich hatte das Gefühl, dass mich keiner richtigernstgenommen hatte. Ich war richtig verzweifelt, weil mir niemandhelfen konnte."Im Rodeln war Erdmann dreifache Einzelweltmeisterin geworden. 1992gewann sie bei den Olympischen Spielen Bronze, 1994 Silber. In denBob stieg sie 1999 um und holte auch dort zwei WM-Titel sowie Bronzebei den Olympischen Spielen. Heute kann man bei ihr Gäste-Fahrten imVierer-Bob buchen - unter www.susi-erdmann.de.Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuell