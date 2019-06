Leipzig (ots) - Zwei Tage vor den deutschen Radmeisterschaften aufdem Sachsenring stellt Ex-Profi Jaksche dem Profi-Radsport ein miesesAnti-Doping-Zeugnis aus.Der frühere Radprofi Jörg Jaksche ist sich sicher, dass derRadsport nach wie vor dopingverseucht ist. Die gedopten Fahrer vonfrüher seien heute die Teammanager: "Der Wolf ändert sein Fell, abernicht sein Verhalten", sagte der 42-Jährige "Sport im Osten".Jaksche, der selbst 2006 des Dopings überführt wurde und ein Jahrspäter ein umfangreiches Geständnis ablegte, sagt: "Es wird fast soschnell gefahren wie zu den Doping-Hochzeiten. Und am Material ändertsich nicht viel. Wenn man sich die Gesamt-Gemengelage anschaut, dannist die einzige Antwort: Es hat sich nicht verändert. Die Athletengreifen immer noch dazu. Weil es gewollt ist und weil es erwartetwird." Im Radsport habe es lauf Jaksche keine Aufarbeitung derDoping-Skandale der Vergangenheit gegeben. Im Gegenteil: "Wenn siemich fragen, wie viel von den Sportlichen Leitern, Teamdirektorenoder Ärzten mit Doping zu tun hatten, würde ich sagen: ungefähr 95Prozent."Mit Jens Vogt und Marcel Kittel bringt Jaksche gleich zweideutsche Radsportler mit möglichen Dopingpraktiken in Verbindung. BeiVogt hinterfragt Jaksche, dass dieser seine größten Erfolge inDoping-Hochzeiten erzielt habe. Zum deutschen Top-Sprinter Kittelsagt der Ex-Profi: "Wenn Kittel von Quick Stepp zu Katjuscha geht,dann hat das keine moralischen sondern rein finanzielle Gründe." Wennman sich anschaue, wer Katjuscha mit aufgebaut habe, "das waren oftFahrer und Teamärzte aus Hochdoping-Zeiten."In Verantwortung will Jaksche aber nicht nur die einzelnenSportler nehmen. Diese seien die "Ärmsten" im gesamten Radsport: Esgehe "nicht um eine Einzeltätertheorie sondern um ein systematischesProblem". Demzufolge seien aus Sicht des früheren T-Mobile-Profis vorallem die Teammanager zu bestrafen. Jaksche fordert Strafen von"500.000 Euro für den Manager. Wenn es den Teammanagern ans Geldgeht, dann ändern sie sich. Das Team muss dafür sorgen, dass dieFahrer sauber sind."Mehr dazu gibt es am 30. Juni, ab 16.25 Uhr in "Sport im Osten" imMDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Hauptredaktion Sport, Raiko Richter, Telefon (0341) 3 00 4170Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell