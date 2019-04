Ex-Nissan-Chef Ghosn wirft Gegnern Verschwörung vor

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Der in Japan inhaftierte ehemalige Nissan -Chef Carlos Ghosn sieht sich nach eigener Aussage als Opfer einer Verschwörung.



"Es geht hier nicht um spezifische Ereignisse. Es geht hier nicht um Gier. Es geht hier nicht um Diktatur", sagte Ghosn in einer am Dienstag in Tokio veröffentlichten Videobotschaft. "Es geht hier um eine Verschwörung. Es geht um einen hinterhältigen Angriff", so der 65-Jährige weiter.