Köln (ots) - Live bei stern TV hat der ehemalige JustizministerNordrhein-Westfalens, Thomas Kutschaty, die Ermittlungsarbeit imMissbrauchsfall Lügde kritisiert: "Das ist nicht nur einer dergrößten Missbrauchsskandale in unserem Land, sondern auch einer dergrößten Polizeiskandale. Und der Innenminister ist daran beteiligt,weil er nicht rechtzeitig eingegriffen hat", sagte der Vorsitzendeder SPD-Fraktion im NRW-Landtag am Mittwochabend im Gespräch mitSteffen Hallaschka.Jahrelang soll der mutmaßliche Täter Andreas V. auf einemCampingplatz in Lügde Kinder missbraucht und die Taten gefilmt haben.Obwohl besorgte Eltern den zuständigen Behörden offenbar mehrfachHinweise auf mögliche Taten gaben, schritt zunächst niemand ein. Auchwegen diverser Ermittlungspannen bei der Aufarbeitung des Falles wirdden zuständigen Ämtern mittlerweile von verschiedenen SeitenBehördenversagen vorgeworfen. Kutschaty, selbst von 2010 bis 2017NRW-Justizminister, forderte bei stern TV eine lückenlose Aufklärungder behördlichen Versäumnisse und kritisierte: "In diesem Fall reihtsich ein Skandal an den anderen."Einige Versäumnisse im Fall Lügde dagegen fallen noch in dieRegierungszeit der SPD - beispielsweise die Tatsache, dass Andreas V.im Jahr 2016 vom Jugendamt ein Pflegekind übergeben wurde, das ermutmaßlich ebenfalls missbrauchte. Auch hier forderte Kutschaty beistern TV eine Aufarbeitung: "Wir werden gucken müssen, was damalsschiefgegangen ist. Ich kann nicht nachvollziehen, was dieJugendämter da gemacht haben, und es ist jetzt unsere politischeAufgabe, alles dafür zu tun, dass so etwas nicht wieder passierenkann. Das sind wir allen Opfern schuldig."Der SPD-Politiker setzte sich bei stern TV für mehr Unterstützungfür die betroffenen Stellen ein: "Wir müssen die Jugendämter mehrsensibilisieren und wir müssen die Polizei vernünftig ausstatten." ImFall eines aus der zuständigen Polizeibehörde verschwundenen Koffersmit Beweismaterial glaubt Thomas Kutschaty nicht an einen Zufall:"Ich habe so etwas auch noch nicht erlebt, das musshöchstwahrscheinlich sogar vorsätzlich geschehen sein."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell