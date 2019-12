Ex -Mitarbeiterin von Hannelore Kraft wird Büroleiterin von Walter-Borjans und Esken

Köln (ots) - Köln. Marina Karbowski wird neue Büroleiterin der SPD-VorsitzendenNorbert Walter-Bojans und Saskia Esken in der Bundeszentrale der SPD in Berlin.Das erfuhr der "Kölner-Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) aus SPD-Kreisen.Karbowski war in der Regierungszeit von Rot-Grün in NRW Büroleiterin derdamaligen SPD-Vorsitzenden Hannelore Kraft in der Parteizentrale. Zuletztarbeitete sie im Bundesumweltministerium. Dort war sie persönliche Referentindes Parlamentarischen Staatsekretärs Florian Pronold.Im Gespräch für den Job bei Walter-Borjans und Esken war dem Vernehmen nach auchPeter Marchlewski, derzeit Büroleiter von Thomas Kutschaty, Fraktionschef derSPD im Düsseldorfer Landtag. Marchlewski hatte Walter-Borjans nach demSPD-Parteitag beim Start als Parteichef unterstützt. Ein Wechsel sei aber niegeplant gewesen, sagte der frühere Richter: "Meine Arbeit in NRW ist noch nichtzu Ende", so Marchlewski. Möglicherweise spielte bei der Entscheidung fürKarbowski auch die Kostenfrage eine Rolle. Marchlewski hätte wegen seinerfrüheren Tätigkeit als Sprecher des NRW-Justizministeriums eine deutlich höhereBesoldung erhalten.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4472155OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell