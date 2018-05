Köln (ots) - Live bei stern TV hat sich der ehemalige bayerischeMinisterpräsident Dr. Günther Beckstein für ein hartes Vorgehen derPolizei bei der Durchsetzung von Rückführungen abgelehnterAsylbewerber ausgesprochen: "Der Staat muss sich durchsetzen, auchgegen Gewalttäter. Es ist unschön, wenn 100 oder 150 Polizistenkommen und schwere Ausrüstung bei sich haben, aber das ist dieeinzige Chance. Denn wenn die Polizei in Unterzahl ist, dann wird derWiderstand erst richtig hochgehen", sagte der frühere CSU-Politikeram Mittwochabend im Gespräch mit Steffen Hallaschka. Der 74-Jährigefordert daher eine "Deeskalation durch Stärke".Erst vor kurzem hatte der Landesgruppenchef der CSU, AlexanderDobrindt, von einer "Anti-Abschiebe-Industrie" gesprochen. Becksteinsprang seinem Parteifreund bei stern TV zur Seite: "Das ist natürlichüberspitzt, aber es hat auch einen nicht gerade kleinen wahren Kern.Die Ausländerbehörden wissen, welche Anwälte, welche Ärzte, welcheDolmetscher kommen und eine posttraumatische Belastungsstörung odereine mangelnde Reisefähigkeit feststellen. Dann gibt es natürlichauch Leute, die kräftig daran verdienen. Bei den Unterkünftenbeispielsweise."Widersprich erfuhr Beckstein dabei durch den Sprecher desbayerischen Flüchtlingsrates, Alexander Thal: "Flüchtlinge haben ineinem Rechtsstaat das absolute Recht, gegen ihre Ablehnung zu klagen.Dass solche Klageverfahren derzeit ein Jahr, zwei Jahre und teilweisesogar drei Jahre dauern und die Menschen über die gesamte Zeit hinwegin diesen großen Lagern sitzen, haben sie nicht zu beeinflussen. Dasist nicht ihre Entscheidungshoheit", sagte Thal bei stern TV. Auchdafür, dass abgelehnte Asylbewerber ihre Abschiebungen verhindernwollen, kann Thal nachvollziehen: "Dass sich Menschen dann manchmalwehren, wenn ihre Abschiebung kommt, und Widerstand leisten undversuchen, ihre Abschiebung zu verhindern, kommt natürlich vor, unddafür habe ich auch großes Verständnis."Erst vor wenigen Wochen musste die Polizei in Ellwangen bei dergeplanten Abschiebung eines Flüchtlings aus Afrika abrücken, weil dieBeamten von Bewohnern der Aufnahmeeinrichtung bedroht wurden. Auch inder Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth ist das Problem bekannt:Mitte März kam es hier bei einer gescheiterten Abschiebung zu einerAuseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern und einem Großaufgebotder Polizei. Laut Bundespolizei musste fast jede zweite Abschiebungim ersten Quartal 2018 storniert werden. Die Gründe reichen von"Weigerung der Fluggesellschaft oder des Piloten" über "medizinischeGründe" bis hin zu "Widerstandshandlungen" der Asylbewerber.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell