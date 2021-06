Ex-Lufthansa-Managerin Simone Menne neue AmCham-Präsidentin

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die frühere Lufthansa -Finanzvorständin Simone Menne ist neue Präsidentin der Amerikanischen Handelskammer (AmCham) in Deutschland.



"Gerade jetzt, in diesen besonderen Zeiten, ist es wichtiger denn je, den transatlantischen Beziehungen neue Energie zu verleihen, sie zu stärken und die Potenziale unseres gemeinsamen Wirtschaftsraums auszuschöpfen", erklärte Menne nach ihrer Wahl durch die Mitgliederversammlung am Freitag. Die 60-Jährige ist unter anderem Mitglied in den Aufsichtsräten von Deutscher Post/DHL und Henkel . Die 1903 gegründete AmCham Germany hat sich zum Ziel gesetzt, die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Menne folgt in dem Ehrenamt auf den langjährigen UPS -Deutschland-Chef Frank Sportolari, der für drei Jahre AmCham-Präsident war./ben/DP/eas