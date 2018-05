Hamburg (ots) -Die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts fürMigration und Flüchtlinge (Bamf), Josefa Schmid, erhebt schwereVorwürfe gegen die eigene Behörde. Im Mai hatte die NürnbergerBamf-Zentrale die Regierungsdirektorin aus Bremen abgezogen und indie Außenstelle im bayerischen Deggendorf versetzt. Laut Schmidgeschah dies "willkürlich". Das berichtet die Wochenzeitung DIE ZEITin ihrer aktuellen Ausgabe.Schmid hat gegen ihre Versetzung Beschwerde beimOberverwaltungsgericht Bremen eingereicht, ihren Einspruch begründetesie schriftlich. Die 21-seitige Beschwerde samt über 100 SeitenAnlagen liegt der ZEIT vor. Darin erhebt Schmid den Vorwurf, ihreVersetzung sei eine "Bestrafung" und habe den "Charakter einesRacheakts".Schmid, die im Januar kommissarisch die Leitung derBamf-Außenstelle in Bremen übernahm, hatte im April in einem Berichtden Verdacht massenhafter missbräuchlicher Asylanträge in Bremengeäußert: von 3.332 Verdachtsfällen zwischen 2016 und 2017 war dieRede. Schmid beschuldigte das Bamf der Untätigkeit angesichts dieserVorfälle und äußerte den Verdacht, die Nürnberger Zentrale könneselbst "verstrickt sein". Im Februar war Schmid für ihre Arbeit inBremen noch ein "dickes Lob" erteilt worden. Im Mai wurde dieJuristin überraschend und aus "Fürsorge" abgezogen.Dem Bamf sei es mitnichten um "Fürsorge" gegangen, heißt es inSchmids Beschwerdeschrift. Allein die "Sorge um den Ruf des Amtes"und darum "dass die Geschichte ... nicht an die Öffentlichkeitkommen" dürfe, hätten zu ihrer Versetzung geführt.In einer eidesstattlichen Versicherung erklärt Josefa Schmid, dassihr ein hoher Bamf-Mitarbeiter aus Nürnberg gedroht habe: "Wenn nochein weiterer Bericht über Sie im Zusammenhang mit dem BremerAsylskandal veröffentlicht wird, werden Sie abgezogen." Dies sei mitdem Bundesinnenministerium so vereinbart.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237,Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell