Ex-Kulturstaatsminister Michael Naumann kritisiert geplantes Einheitsdenkmal

Berlin (ots) - In der Debatte über das geplante Einheitsdenkmal inBerlin hat der ehemalige Kulturstaatsminister und jetzige Direktorder Barenboim-Said-Akademie, Michael Naumann, die Pläne für diegeplante Bürgerwippe kritisiert.Dem rbb Kulturmagazin "Stilbruch" sagte Naumann: "Nicht dieEinheit, sondern die Freiheit ist das Thema. Das hat BundespräsidentJoachim Gauck, selbst ja auch Mitglied dieser Einheitsbewegung,besser zur Sprache gebracht, als irgendeine Vorstellung, auf einerWippe herum zu turnen, das jemals könnte. Mit anderen Worten: Uns isteine Revolution gelungen. Das dabei auch eine Einheit heraussprangist okay. Aber wichtig war, den Deutschen und sich selbst zu zeigen,wir können auch Revolution, wir können Freiheit herstellen (...). Daszu erinnern ist eine viel wichtigere Aufgabe, es ist die Aufgabe auchder Historiker, in den Schulen im Unterricht. Eine Wippe hilft danicht."Michael Naumann verwies darauf, dass die Deutsche Einheit einlängst nicht abgeschlossener Prozess sei. Sich an eine Einheit, dieimmer noch wachsen müsse, mit einer Wippe zu erinnern, halte er fürübertrieben.Der Journalist, Publizist, Verleger und SPD-Politiker MichaelNaumann war von 1998 bis 2001 der erste Kulturstaatsminister derBundesrepublik Deutschland im Kabinett von Bundeskanzler GerhardSchröder (SPD). Michael Naumann äußerte sich anlässlich desErscheinen seiner Autobiografie "Glück gehabt".Das Gespräch sendet das rbb Fernsehen am Donnerstag, den16.3.2017, um 22:15 in seinem Kulturmagazin "Stilbruch".