Ex-Klarna-Geschäftsführer Jens Lütcke verstärkt Mobile-Payment-Anbieter Bluecode (FOTO)

Der ehemalige Mitgründer des Online-Zahlungsdienstes Sofortund Geschäftsführer der Klarna GmbH startet als Deputy CEO imBluecode-Führungsteam rund um CEO Christian Pirkner und CCO Georg Schardt.Der europäische Mobile-Payment-Anbieter Bluecode erweitert sein Führungsteam:Seit Anfang Januar 2020 ist Jens Lütcke (48) neuer Deputy CEO von Bluecode undverantwortet in dieser Rolle das Partnermanagement auf Banken-Seite. Derpromovierte Jurist verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in der Payment- undE-Commerce-Branche. Als Mitinitiator und ehemaliger Geschäftsführer der SofortGmbH entwickelte er die "Sofort Überweisung" innerhalb von 12 Jahren zumführenden Direktüberweisungsverfahren in Europa. Nach dem erfolgreichen Verkaufan die schwedische Klarna Group leitete er ab 2014 zusätzlich für Klarna dieDACH-Region. Bis 2017 führte er Klarna an die Spitze im deutschenRechnungsmarkt. In dieser Zeit gestaltete er auch die zweiteEU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) maßgeblich mit, die seit 14. September 2019von europäischen Banken verpflichtend umgesetzt werden muss und es Fintechsermöglicht, via PSD2-Schnittstellen gemeinsam mit Banken innovativeZahlungslösungen anzubieten. Zuletzt war der Stuttgarter als CEO des Software-und Serviceanbieters ipan Group sowie als Start-up-Berater und Business Angeltätig.Bluecode als europäische Mobile-Payment-Alternative"Die Vision, mit Bluecode ein eigenes europäisches Mobile-Payment-System fürBanken, Handel und Endkunden aufzubauen, hat mich begeistert. Ich freue mich,die schon mit Sofort verfolgte Idee eines kontobasierten Zahlungsverfahrensvoranzutreiben - ohne dazwischengeschaltete US-basierte Kartensysteme", sagtJens Lütcke, Deputy CEO der Blue Code International AG, zu seinen Zielen. "Mitmeinem technischen und rechtlichen Know-how rund um PSD2-Schnittstellen will ichim Bereich Issuing dazu beitragen, dass Banken ihren Kunden noch schneller eineeuropäische Mobile-Payment-Lösung als Alternative zu US-Anbietern wie Apple Payund Google Pay bieten können. Ich begreife Payment nicht als Silo, sondern alsintegralen Bestandteil der Wertschöpfungskette - also als Prozess, der Kundenund Händler digital verbindet und Mehrwertservices integriert. Daher entwickelnwir mit Bluecode Express eine neue Möglichkeit, Banken schnell an unser mobilesZahlungssystem anzubinden, um letztendlich das Bankkonto an den Point of Sale zubringen." Mehr als 100 europäische Partner-Banken sind bereits demBluecode-Zahlungssystem beigetreten, darunter dutzende Raiffeisenbanken, die BKSBank und einige Hypobanken in Österreich, sowie zahlreiche deutsche Sparkassen,darunter vier der Top-Fünf-Institute der Finanzgruppe.Wertschöpfung im mobilen Zahlungsverkehr im Sinne Europas gestaltenChristian Pirkner, CEO der Blue Code International AG, freut sich über denhochkarätigen Neuzugang im Management-Team: "Mit Jens Lütcke gewinnen wir eineweitere Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im strategischenAufbau und in der Internationalisierung von innovativen Zahlungslösungen. Seinregulatorisches Know-how rund um die zweite EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2wird uns dabei helfen, sicheres mobiles Bezahlen per Bluecode in Verbindung mitattraktiven Mehrwerten nach europäischen Regeln auszurollen. Insbesondere wirdJens Lütcke unsere Partner-Banken dabei unterstützen, die Wertschöpfungsketterund um Mobile Payment in ihren Händen zu behalten und diese im Sinne allereuropäischen Beteiligten - von Banken über Handel bis zu den Endkunden - neu zugestalten."Über BluecodeBluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldlosesBezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch gemeinsam mit ValueAdded Services (digitale Mehrwertservices) in Apps - insbesondere von Banken undHändlern - ermöglicht. Das anonyme, hochsichere Bezahlverfahren funktioniert mitjedem Girokonto und basiert auf dem optischen Bezahlen via Barcode/QR-Code, istaber auch mit anderen Übertragungstechnologien (Bluetooth, NFC) kompatibel.Namhafte europäische Banken, vorwiegend in Österreich und Deutschland, Acquirersowie führende Händler (u.a. Globus-Gruppe, Konsum, REWE International-TöchterBilla, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) unterstützen den europaweitenRollout und die Integration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail-und Kundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket). Mehr Informationen unter:www.bluecode.com