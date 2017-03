Ex-Kanzleramtschef und SPD-Politiker Horst Ehmke gestorben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der langjährige SPD-Spitzenpolitiker Horst Ehmke ist tot. Der ehemalige Kanzleramtschef starb im Alter von 90 Jahren, berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf den Freundeskreis der Familie. Ehmke war von 1969 bis 1972 Kanzleramtschef unter Willy Brandt und hatte im Laufe seiner Politkarriere mehrere Bundesministerposten inne.

Auf die Frage, warum er in der SPD seine politische Heimat fand, sagte Ehmke in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahr 2009: "Deutschland wäre viel erspart gewesen, wenn es auf seine Sozialdemokraten gehört hätte, denn die hatten damals, von Anfang an, gesagt: Hitler bedeutet Krieg." Über seine Zeit unter Willy Brandt sagte er: Der SPD-Kanzler hatte "feste Grundüberzeugungen, das hat er sein Leben lang bewiesen, aber er vermied möglichst Konflikte, was übrigens auch klug ist. Brandt hat geschaudert, wie ich das Kanzleramt gleich neu besetzt habe, sonst hätten wir gar nicht regieren können."

Foto: über dts Nachrichtenagentur