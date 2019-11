Ex-Grüne-Jugend-Chefin Ricarda Lang: CO2-Preis muss möglichst rasch auf 180 Euro steigen

Bonn (ots) - Ricarda Lang, bis vor wenigen Tagen Vorsitzende der Grünen Jugend,die sich auf dem Parteitag in Bielefeld auch um einen Vorstandsposten derBündnisgrünen bewirbt, hat sich nach dem Klimapaket-Kompromiss derBundesregierung für einen stark ansteigenden CO2-Preis eingesetzt. Nicht derEinstiegspreis, den sie bei 60 Euro pro Tonne sehe, sei das Wichtigste, sonderndie Anstiegsgeschwindigkeit. "Wenn wir wollen, dass der CO2-PreisLenkungswirkung hat, muss er möglichst schnell ansteigen bis zum Jahr 2030 auf180 Euro, damit wir das Pariser Klimaabkommen einhalten", erklärte Ricarda Langim Fernsehsender phoenix (Samstag, 16. November). Wichtig sei jedoch auch, dassman bei dieser Entwicklung alle Menschen mitnehme. "Ein Staat, der sichKlimaneutralität zum Ziel gesetzt hat, muss allen Bürgern - unabhängig vomGeldbeutel - ermöglichen, klimaneutral zu leben", so Lang weiter.Wichtig sei für sie künftig auch, dass man das Vertrauen der jungen Generationin die Gestaltungsfähigkeit der Politik erhalte. "Und dabei widersprechen sichRegierungsanspruch und radikale Politik nicht", so Lang.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell