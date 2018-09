Köln (ots) - Der ehemalige Gottschalk-Produzent Holm Dresslerkritisiert die heutigen Programmmacher für ihre mangelndeRisikobereitschaft. In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagtDressler: "Aus Furcht vor schlechten Quoten sendenöffentlich-rechtliche und private Fernsehsender nur noch Quiz- undCastingshows." Kein Programmchef wolle ein Risiko eingehen. Deshalbwerde fast jede Show aufgezeichnet. Dressler: "Günther Jauch undThomas Gottschalk lieben Live-Shows, präsentieren aber in der Regelperfekt geschnittene Konserven."Holm Dressler ist seit mehr als 40 Jahren im Fernsehgeschäft. Erhat mit Joachim Fuchsberger für die ARD-Show "Auf Los geht's los!"zusammengearbeitet und mit Frank Elstner "Wetten, dass..?" aus derTaufe gehoben. Mit Thomas Gottschalk machte Holm Dressler dieZDF-Sendung zur erfolgreichsten Fernsehshow Europas.Dressler hält es für eine Unsitte, TV-Shows heute bereits imAblauf mit vier Stunden Länge zu planen: "Die Sender konkurrieren nurnoch um die Sendelänge und nicht mehr um Inhalte. Wegen dessteigenden Marktanteils vor Mitternacht ist das reine Taktik - aufKosten der Zuschauer." Darunter müssten auch die Gäste bei denAufzeichnungen leiden: "Die kriegen doch die Krise, wenn sie sechsbis sieben Stunden im Studio ausharren müssen." Sogar ThomasGottschalk glaube er "anzusehen, dass er nach 23 Uhr ermattet."Dressler: "Man stelle sich mal vor, wir hätten früher bei 'Wetten,dass..?' zehn Wetten hintereinander ohne Show-Teil produziert. Undwenn dann immer noch nicht vier Stunden voll waren, hätten wirnochmal drei Wetten oben drauf gepackt..." Die mangelnde Dramaturgieim heutigen Fernsehen führe dazu, "dass Zuschauer nach anderthalbStunden getrost abschalten können, weil sie alles gesehen haben."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Holm Dressler auch zu einemmöglichen Comeback von Thomas Gottschalk mit "Wetten, dass..?"Stellung: "Thomas hat dem ZDF immer signalisiert, dass er sich einegroße Show im Jahr von Mallorca vorstellen kann, doch leider wollteder Sender bislang nie über diese Brücke gehen." Daher begrüße er dasgeplante Special zu Gottschalks 70. Geburtstag.Dressler glaubt an ein Comeback der großen Familienshow: "DasLagerfeuer kann wieder entfacht werden." In den 90ern und Anfang der2000er habe jedes Familienmitglied autistisch sein eigenesTV-Programm geschaut. Dressler: "Doch heute machen junge Familienwieder viel mehr gemeinsam. Das gilt für den Urlaub wie fürsFernsehen."Das vollständige Gespräch mit Holm Dressler hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradioauf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcast,Spotify, SoundCloud, Deezer, Podcast.de.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell