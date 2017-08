Ex-Eon-Vorstandschef Bernotat tot

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BOCHUM (dpa-AFX) - Der langjährige Eon -Vorstandschef Wulf Bernotat ist tot.



Er starb am Sonntag im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit, wie Eon am Montag mitteilte. Der promovierte Jurist Bernotat hat den Energiekonzern von 2003 bis 2010 geführt. Er war zuletzt auch Aufsichtsratschef des Immobilienkonzerns Vonovia und von diesem Posten erst am Wochenende wegen seiner Krankheit zurückgetreten. Über den Tod des Managers hatte zuerst die "Rheinische Post" berichtet./rs/DP/stb