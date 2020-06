Ex-EOS Group-Managerin Dr. Nicole Wechsung startet bei PAIR Finance als Head of Collection (FOTO)

Berlin (ots) - - Dr. Nicole Wechsung ist neuer Head of Collection bei PAIR Finance. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Zuvor war Wechsung als Bereichsleiterin bei der EOS Group, einem Unternehmen der Otto Group, tätig. Sie verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung im Inkasso und Forderungsmanagement.In ihrer neuen Rolle wird Dr. Nicole Wechsung für den weiteren Ausbau des gesamten Forderungsmanagement-Teams und den Ausbau der digitalen Inkassoprozesse verantwortlich sein. Sie berichtet an Fabian Platzen, Chief Operating Officer bei PAIR Finance. Dr. Wechsung wird sämtliche Collection-Einheiten leiten und damit alle Aktivitäten im außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassoprozess steuern.Bei der EOS Group hat Dr. Nicole Wechsung als Division Manager Collection Services ein Team von 75 Mitarbeitern geführt. Nach Ihrer Promotion in BWL an der Universität Hamburg startete sie Ihre Karriere bei EOS und nahm am internen Führungskräfteprogramm teil. Dort übernahm sie unterschiedliche Positionen in den Bereichen Business Excellence, Qualitätsmanagement und Data Science."Wir bauen unseren Kundenstamm aktuell deutlich aus und sorgen dafür, dass unsere internen Strukturen entsprechend wachsen. Nicole ist eine hervorragende Besetzung für die Rolle: als Führungsfigur mit tiefer Erfahrung in den für uns hochrelevanten Bereichen Collection und Data Science sowie mit ihrem Track Record in der Prozessoptimierung. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Nicole die Wachstumsgeschichte von PAIR Finance weiter voranzutreiben", sagt Stephan Stricker, Chief Executive Officer bei PAIR Finance."PAIR Finance bringt Innovationskraft und Wandel in den Inkassosektor. Unser Ziel ist es, den Inkassomarkt in Europa zu verändern und zu einem digitalen, effizienten und kundenorientierten Finanzservice zu machen. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe", sagt Dr. Nicole Wechsung, Head of Collection bei PAIR Finance.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter: https://pairfinance.smugmug.com/Head-of-Collection/Pressekontakt:PAIR Finance GmbHDenise Schoenherrmedia@pairfinance.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137381/4625968OTS: PAIR Finance GmbHOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell