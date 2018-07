Ex EBL-CEO Urs Steiner wird IWB-Verwaltungsratspräsident

Basel (awp/sda) - Der ehemalige CEO der Elektra Baselland (EBL) Urs Steiner wird neuer Verwaltungsratspräsident der Industrielle Werke Basel (IWB). Die Basler Regierung hat den 64-Jährigen am Dienstag gewählt. Steiner übernimmt das Amt am 1. Januar 2019, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Regierung zeigt sich darin überzeugt, dass Steiner durch seine Erfahrung in der Energiewirtschaft den IWB-Verwaltungsrat zielgerichtet steuern und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.